Magazin - Deutsche Bahn 2017 mit Umsatzrekord

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bahn hat einem Magazinbericht zufolge im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz erzielt.

The Deutsche Bahn main train station "Hauptbahnhof" in Mainz, Germany, June 2, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Der bereinigte Konzernerlös sei um 5,2 Prozent auf 42,7 Milliarden Euro gestiegen, berichtete der “Focus” unter Berufung auf Aufsichtsratskreise der Deutschen Bahn am Freitag vorab. Das bereinigte Ergebnis (Ebit) habe um 200 Millionen auf 2,15 Milliarden Euro zugelegt. Ein Grund für das Plus seien die erneut gestiegenen Fahrgastzahlen, die ebenfalls ein Rekordniveau erreicht hätten. 2017 seien 2,05 Milliarden Passagiere befördert worden. Ein Sprecher der Bahn wollte den Bericht nicht kommentieren und verwies auf die Bilanzpressekonferenz am 22. März.