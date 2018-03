Deutsche Bank zahlt Mitarbeitern mehr als zwei Mrd. Euro Bonus

Frankfurt (Reuters) - Während der Vorstand Verzicht übt, will die Deutsche Bank ihren Mitarbeitern für das vergangene Jahr trotz des dritten Verlusts in Folge einen Bonus von mehr als zwei Milliarden Euro zahlen.

Deutsche Bank building before the bank's annual news conference in Frankfurt, Germany, February 2, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Eine Sprecherin des größten deutschen Geldhauses bestätigte am Sonntag einen Bericht der Deutschen Presse-Agentur. Diese hatte Personalvorstand Karl von Rohr zuvor mit Aussagen zitiert, wonach die variable Vergütung für die gesamte Belegschaft wieder deutlich steigen werde: “Wir werden etwas unter der Größenordnung von 2015 liegen: Der Betrag für die variable Vergütung wird für die gesamte Bank etwas oberhalb von zwei Milliarden Euro liegen”, hatte dpa den Manager zitiert.

Für 2015 hatte die Bank an die bonusberechtigten Angestellten rund 2,4 Milliarden Euro ausgeschüttet, 2016 war der Bonustopf auf 546 Millionen Euro geschrumpft. Auch die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” hatte über die Höhe der für 2017 geplanten Zahlung berichtet.

Bank-Chef John Cryan hatte am Samstag auf einer Konferenz in Austin im US-Bundesstaat Texas angekündigt, dass der Vorstand selbst keinen Bonus bekommen werde und angedeutet, dass die Zahlung an die Mitarbeiter höher ausfallen werde als zuletzt erwartet. Die Deutsche Bank war in die Kritik geraten, nachdem Anfang des Jahres in einem Medienbericht davon die Rede gewesen war, dass die Bank trotz roter Zahlen Boni in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro auszahlen wolle.

Im vergangenen Jahr hatte die Deutsche Bank einen Verlust von einer halben Milliarde Euro ausgewiesen - dies lag daran, dass die Steuergesetzgebung in den USA kurz vor Weihnachten geändert wurde, worunter viele Firmen leiden. Ohne diesen Sondereffekt hätte das Institut einen Gewinn gemacht. Der Geschäftsbericht für 2017 soll an diesem Freitag (16. März) veröffentlicht werden. Dann sind auch Details zu den Boni-Zahlungen und zur Vergütung des Vorstands zu erwarten.