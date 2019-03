Heftige Kritik an möglicher Großbanken-Fusion

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Die heftige Kritik an einer möglichen Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank reißt nicht ab.

FILE PHOTO: Banners of Deutsche Bank and Commerzbank are pictured in front of the German share price index, DAX board, at the stock exchange in Frankfurt, Germany, September 30, 2016. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Verdi-Chef Frank Bsirske warnte am Montag abermals vor dem Verlust zehntausender Arbeitsplätze bei den beiden Instituten. Der Chef der Monopolkommission Achim Wambach kann sich vorstellen, dass durch eine fusionierte Mega-Bank “eine neue Bedrohung für die Finanzwelt” entsteht. Großaktionären der Deutschen Bank sind weiterhin skeptisch, ob eine Fusion der größten heimischen Privatbanken überhaupt Sinn macht. An der Börse legten die Aktien der zwei Geldhäuser zu Wochenbeginn kräftig zu.

Deutsche Bank und Commerzbank hatten am Sonntag den Beginn formeller Fusionsverhandlungen bestätigt. Über diesen Schritt war seit Wochen spekuliert worden, vor allem seit immer klarer wurde, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein Staatssekretär Jörg Kukies, der frühere Deutschland-Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs, einen Zusammenschluss der beiden Institute zu einem nationalen Chamipon befürworten. Die Chefs von Deutscher Bank und Commerzbank, Christian Sewing und Martin Zielke, betonten aber, dass die Gespräche ergebnisoffen seien und keineswegs am Ende eine Fusion stehen muss.

Sollte das Vorhaben glücken, entstünde die mit Abstand größte deutsche Bank mit rund 38 Millionen Privat- und Firmenkunden, anfänglich rund 140.000 Mitarbeitern, 2400 Filialen in Deutschland, einem Marktanteil von rund 20 Prozent und einer Bilanzsumme von fast zwei Billionen Euro. In Europa wäre das neue Institut nach der britischen HSBC und der französischen BNP Paribas das drittgrößte Bankhaus.

“HOCHKONTROVERSE DISKUSSIONEN”

Verdi-Chef Bsirske, der im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitzt, sagte “Stuttgarter Zeitung” und “Stuttgarter Nachrichten” am Montag, die zwei Banken würden sich nicht sinnvoll ergänzen. Vor allem im Bereich des Privat- und Firmenkundengeschäfts würde es zu erheblichen Überschneidungen kommen. Zudem würde eine Fusion zu einem drastischen Stellen-Abbau führen. “Da würden 20.000 Arbeitsplätze und mehr im Feuer stehen.” Die langfristige Sicherheit der Jobs sei für Verdi jedoch ein entscheidendes Kriterium. Daher erwarte er “möglicherweise hochkontroverse Diskussion in beiden Banken”. Verdi sitzt bei beiden Instituten in den Kontrollgremien.

Auch Großaktionäre der Deutschen Bank stehen einer Fusion mit dem kleineren Frankfurter Konkurrenten skeptisch gegenüber. Allerdings würden sie sich womöglich nicht komplett verweigern, sollten die Fusionsgespräche, die nach Informationen von Insidern mehrere Wochen in Anspruch nehmen dürften, am Ende erfolgreich sein. “Wir sind nicht in Fundamental-Opposition, haben aber erhebliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit und am Timing und wollen überzeugt werden”, sagte eine Person aus dem Umfeld eines großen Anteilseigners zu Reuters. Die Fusionsverhandlungen sind auch Thema bei Sitzungen der Aufsichtsräte beider Geldhäuser am Donnerstag.

KEINE WETTBEWERBSBEDENKEN

Monopolkommissionspräsident Wambach sagte der “Rheinischen Post” am Montag, durch einen Zusammenschluss der beiden Banken steige alleine schon wegen der Größe eines neuen Instituts das Risiko im Finanzsystem. Die Finanzkrise 2008 habe deutlich gemacht, dass große Banken nicht ohne weiteres abgewickelt werden können und gegebenenfalls vom Staat gerettet werden müssen. Aus Wettbewerbssicht gab Wambach allerdings Entwarnung: “Einiges deutet darauf hin, dass die Kartellbehörden den Zusammenschluss, gegebenenfalls unter Auflagen, freigeben würden.” Die Geschäftsfelder der Banken würden sich entweder nur gering überschneiden oder seien spürbarem Wettbewerb ausgesetzt – “auch noch nach einer möglichen Fusion”.

An der Börse legten die beiden Aktien deutlich zu. Zudem schoss das Papier der DWS, der 2018 teilweise an die Börse gebrachten Fondstochter der Deutschen Bank, in die Höhe. Es wird darauf spekuliert, dass die Deutsche Bank die DWS an eine andere Fondsgesellschaft verkaufen könnte, um an Geld für eine Übernahme der Commerzbank zu kommen. Zuletzt hatte es geheißen, die Allianz habe ein Auge auf die DWS geworfen. Reuters hatte jedoch von zwei mit der Situation vertrauten Personen erfahren, dass dies für die Münchener - wenigsten aktuell - kein Thema sei.