Deutsche-Bank-Tochter DWS debütiert über Ausgabepreis an der Börse

Frankfurt, 23. Mrz (Reuters) - Die Aktien der Deutsche-Bank-Tochter DWS sind knapp über Ausgabepreis in ihren ersten Handelstag gestartet. Der erste Kurs der Papiere wurde am Freitag mit 32,55 Euro festgestellt. Sie waren zu 32,50 Euro platziert worden, in der unteren Hälfte der von 30 bis 36 Euro reichenden Angebotsspanne. Die Emission spült der Deutschen Bank 1,4 Milliarden Euro in die Kassen. (Reporter: Andreas Framke, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)

