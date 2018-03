Vermögensverwalter DWS legt maues Börsendebüt hin

Frankfurt (Reuters) - Glanzloses Börsendebüt für die Deutsche-Bank-Tochter DWS: Der erste Kurs des Vermögensverwalters wurde am Freitag in Frankfurt mit 32,55 Euro festgestellt, fünf Cent über dem Ausgabepreis.

The logo of Deutsche Bank's asset management unit DWS is pictured at the Frankfurt Stock Exchange, Germany March 23, 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Über ein Plus von 0,6 Prozent kam das Papier nicht hinaus und fiel sogar zeitweise unter die 32,50 Euro, zu denen es zugeteilt worden war. Damit konnte sich die DWS-Aktie nicht vom Abwärtstrend an den Börsen abkoppeln. Der Deutsche Aktienindex Dax gab vor dem Wochenende aus Sorge vor einem Handelskrieg um zwei Prozent nach. Die Aktie der Deutschen Bank war mit einem Minus von vier Prozent größter Verlierer in dem Auswahlindex.

Das Papier steht seit drei Tagen massiv unter Druck, nachdem Finanzchef James von Moltke vor einem schwachen ersten Quartal gewarnt hatte. Deutsche-Bank-Vorstand und DWS-Aufsichtsratschef Karl von Rohr glaubt allerdings nicht, dass der Absturz der Aktie des Mutterkonzerns den Börsengang der DWS belastet hat. “Ich denke nicht, dass die Börse diesen Zusammenhang herstellt”, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Emission spült der Deutschen Bank bis zu 1,4 Milliarden Euro in die Kassen. Erhofft hatte sie sich bis zu zwei Milliarden. DWS-Vorstandschef Nicolas Moreau zeigte sich mit dem Ausgabepreis trotzdem zufrieden: “Schließlich sind die Aktien wichtiger Wettbewerber wie Amundi zuletzt deutlich in die Knie gegangen.” Der Preis lag in der unteren Hälfte der Preisspanne, die von 30 bis 36 Euro reichte. Damit wird die DWS mit 6,5 Milliarden Euro bewertet.

Auf dem Niveau des Ausgabepreises sei die Emission fast drei Mal überzeichnet gewesen, hieß es in Finanzkreisen. Die Option, das Aktienangebot bei entsprechender Nachfrage aufzustocken, nutzte die Deutsche Bank dennoch nicht. Damit sind nun 22,25 statt 25 Prozent der DWS im Streubesitz. Dabei hatte die Bank schon vorzeitig Abnehmer für mehr als acht Prozent der Anteile gefunden: Nippon Life sagte zu, fünf Prozent an der DWS zum Platzierungspreis zu kaufen.

Mit einer Partnerschaft mit dem Versicherer will die DWS den Vertrieb in der Wachstumsregion Asien stärken. Die kleinere französische Investmentfirma Tikehau Capital hatte Aktien für 250 Millionen Euro geordert.

Ungewöhnlich starken Zuspruch fanden die DWS-Anteilsscheine bei Privatanlegern. An sie seien mehr als zehn Prozent der Aktien zugeteilt worden, sagte ein Sprecher. In den vergangenen Jahren hatten Privatinvestoren oft nur ein Prozent des Volumens von Neuemissionen ausgemacht. Bei der Siemens-Medizintechnik-Tochter Healthineers waren es vor einer Woche immerhin acht Prozent.