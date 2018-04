Privatkundenchef Sewing soll Deutsche-Bank-Chef werden

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank tauscht Finanzkreisen zufolge nach noch nicht einmal drei Jahren ihren Chef aus.

John Cryan, CEO of Germany's Deutsche Bank, and board member Christian Sewing attend the bank's annual news conference in Frankfurt, Germany, February 2, 2018. Picture taken February 2, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Privatkundenchef Christian Sewing soll als Nachfolger von John Cryan an die Spitze des Geldhauses rücken, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Person am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Sewing stehe auf der Liste von Aufsichtsratschef Paul Achleitner auf dem ersten Platz und sei die bevorzugte Lösung. Daneben gebe es aber auch einen externen Kandidaten. Die Deutsche Bank lehnte eine Stellungnahme ab. Sie hatte am Samstag mitgeteilt, dass der Aufsichtsrat am Sonntagabend über die Zukunft von Cryan berät und dabei eine Entscheidung zum Vorstandschef fallen soll.

Sewing war im vergangenen Jahr zusammen mit Marcus Schenck zum Co-Vorstandsvorsitzenden der Bank berufen worden. Der 52-jährige Schenck, der zusammen mit Garth Ritchie das Investmentbanking der Deutsche Bank leitet, stehe vor dem Abschied, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ritchie solle die Investmentbank künftig alleine führen, sagte einer der Insider. Ein anderer sagte dagegen, dass es um diese Personalie noch einen Zwist gebe und auch Ritchie möglicherweise seinen Hut nehmen müsse. Der Südafrikaner arbeitet seit 1996 bei der Deutschen Bank und hat über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Handel. Seit 2016 gehört er dem Vorstand an.

Auch der externe Kandidat, der kein Deutscher sei, solle eventuell eine Funktion bei der Bank übernehmen, umstritten sei aber noch in welcher Rolle, etwa als Co-Chef oder Chef des Investmentbanking.

“VERNÜNFTIGE ENTSCHEIDUNG”

Der 57-jährige Cryan, dessen Vertrag noch bis 2020 läuft, war zuletzt nach einer Gewinnwarnung und einem massiven Absturz des Aktienkurses immer stärker unter Druck geraten. Höhepunkt waren dann vor Ostern Berichte, wonach Aufsichtsratschef Achleitner einen Nachfolger für den Briten sucht. Cryan bekräftigte daraufhin zwar, er wolle bleiben. Rückendeckung aus dem Kontrollgremium oder von Achleitner persönlich bekam er jedoch nicht.

Vertreter von Großaktionären äußerten sich zurückhaltend zu der Personalie. Mit Sewing könne man leben, die Berufung zum Vorstandschef komme aber etwas früh, sagte einer von ihnen. Die Wahl von Sewing sei eine vernünftige Entscheidung, sagte ein zweiter Investor.

Mit Sewing soll nun mitten in der Debatte um die Zukunft des Investmentbanking bei der Deutschen Bank erstmals seit langem ein Manager aus dem Privatkundengeschäft das Ruder bei Deutschlands größtem Geldhaus übernehmen. Der 47-jährige ist ein Eigengewächs der Deutschen Bank, für die er seit rund drei Jahrzehnten arbeitet. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann in der Bielefelder Filiale arbeitete er vor allem in der Risikokontrolle und der internen Revision der Bank. 2015 stieg er in den Vorstand auf.

Der Westfale genieße großen Rückhalt bei den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat und den Aufsichtsbehörden, sagte einer der Insider. Zudem sei er bei der Umsetzung seiner Aufgaben gut vorangekommen, wie beispielsweise der Schließung von Deutsche-Bank-Filialen und der Integration der Postbank, sagte der zweite Insider. In seinen früheren Funktionen im Risikomanagement und der internen Revision habe er auch tiefen Einblick ins Investmentbanking gehabt.

HERKULESAUFGABE

Nach drei Verlustjahren in Folge muss der neue Mann an der Spitze zahlreiche Baustellen in Angriff nehmen. Er erbt von Cryan eine verunsicherte Bank, deren Mitarbeiter und Aktionäre verlustreiche Jahre und mehrere Strategiewechsel hinter sich haben. Im Vergleich zur Konkurrenz steht die einstige Vorzeigebank in vielen Bereichen schwächer da als vor der Finanzkrise.

Die großen Wall-Street-Häuser etwa sind dem Institut im Investmentbanking weit enteilt. Die prestigeträchtige Sparte steht zwar immer noch für einen Großteil der Erträge, kostet wegen der hohen Boni für die Investmentbanker allerdings auch viel Geld. Deshalb steht der Bereich einmal mehr auf dem Prüfstand: Am Ende eines umfassenden Checks sollen Empfehlungen an den Vorstand stehen, die weitere Stellenstreichungen und den Rückzug aus oder die Stärkung von speziellen Aktivitäten beinhalten könnten, so das Ziel der “Projekt Colombo” getauften Überprüfung.

Das Investmentbanking ist aber bei weitem nicht die einzige Baustelle der Deutschen Bank. In der von Sewing gemeinsam mit Postbank-Chef Frank Strauß verantworteten Privat- und Firmenkundenbank stehen Tausende Stellenstreichungen bevor, die Wiedereingliederung der Postbank in den Konzern verschlingt viel Geld und Zeit.

Auch die IT, heutzutage von besonderer Bedeutung für die Leistungsfähigkeit eines modernen Kreditinstituts, gilt nach jahrelangen Sparrunden in diesem Bereich als überaltert und sanierungsbedürftig.