Deutsche-Bank-Vize erfreut über Pläne für Bankenunion

Frankfurt (Reuters) - Deutsche-Bank-Vizechef Karl von Rohr hat die Pläne der Bundesregierung für eine Bankenunion innerhalb der EU begrüßt.

Dass Finanzminister Olaf Scholz signalisiert habe, bei dem Thema aufs Tempo zu drücken, sei wichtig für ganz Europa, sagte von Rohr bei einer Finanzkonferenz am Mittwoch in Frankfurt. Der Prozess sei bislang zu schleppend verlaufen. Er hoffe, dass die Vorschläge des SPD-Politikers in Brüssel ein offenes Ohr fänden.

Sollte es am Ende tatsächlich zu einer Bankenunion mit gemeinsamer Einlagensicherung kommen, könne das weitere Fusionen und Übernahmen in der Bankenbranche zur Folge haben, sagte von Rohr. Der Konsolidierungsdruck in der europäischen Finanzindustrie werde zunehmen.

In einem Gastbeitrag für die “Financial Times” zeigte Scholz Kompromissbereitschaft bei der umstrittenen Einlagensicherung. Diese müsse es zur Vollendung der EU-weiten Bankenunion geben. Notwendig seien auch gemeinsame Insolvenz- und Abwicklungsregeln für Banken.