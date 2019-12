Deutsche Bank setzt im Firmenkundengeschäft auf Asien

FILE PHOTO: The logo of Deutsche Bank is pictured on a company's office in London, Britain July 8, 2019. REUTERS/Simon Dawson/File Photo

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank erwartet im Firmenkundengeschäft vor allem in Asien starke Zuwächse.

“Wir setzen auf Asien und seine Wachstumsmärkte - hier rechnen wir mit einem jährlichen Ertragsplus von rund sechs Prozent bis 2022”, schrieb der Chef der Unternehmensbank, Stefan Hoops, am Dienstag in einem Brief an seine Mitarbeiter. Das ist doppelt so viel, wie das Management für die gesamte Sparte in Aussicht gestellt hat. Bereits heute erzielt die Deutsche Bank den Großteil ihrer Erträge in Asien mit Kunden aus der Region.

Um die Erträge der für die Deutsche Bank wichtigen Sparte wie geplant um drei Prozent pro Jahr bis 2022 zu steigern, will das Institut auch die Negativzinsen, die an die Europäische Zentralbank (EZB) gezahlt werden müssen, an Kunden weitergeben. “Wir werden in den nächsten zwölf Monaten Einlagen im Volumen von etwa 25 Milliarden Euro neu bepreisen”, erklärte Hoops. Durch die Zusammenarbeit mit FinTechs und weiteren digitalen Angeboten der Bank sollen sich die Erträge im Zahlungsverkehr bis 2022 auf 200 Millionen Euro verdoppeln.

Die Deutsche Bank hat im Sommer einen umfassenden Umbau angekündigt und die Unternehmensbank zum neuen Kerngeschäft deklariert. Die Sparte umfasst neben dem klassischen Geschäft mit Krediten an Firmenkunden auch Zahlungsverkehrsdienste.