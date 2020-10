Studie - Lage der deutschen Mittelständler "alarmierend"

The logo of KfW Bank is pictured at the bank's headquarters in Frankfurt, Germany, May 6, 2016. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - Die deutschen Mittelständler trifft die Corona-Krise besonders schwer.

Laut einer Umfrage der Förderbank KfW fallen alleine in diesem Jahr mehr als eine Million Stellen bei den kleinen und mittleren Unternehmen weg. Zudem fürchtet sich jede zehnte Firma inzwischen davor, in einem halben Jahr vom Markt verschwunden zu sein, wie eine Studie der Beratungsgesellschaft McKinsey zeigte. “Trotz der komfortablen Ausgangslage der meisten mittelständischen Unternehmen in Deutschland wird die Corona-Krise Spuren hinterlassen”, sagte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib am Donnerstag. “Vorsicht und Zurückhaltung könnten das Handeln Vieler in der kommenden Zeit bestimmen.”

Eins von fünf Unternehmen fürchte sich davor, mit Krediten in Verzug zu geraten und Mitarbeiter entlassen zu müssen, hieß es in der McKinsey-Studie. Die Angst vor Insolvenzen in Folge wegbrechender Umsätze sei besonders in den Branchen Logistik und Transport ausgeprägt. Unternehmen in Deutschland stünden aber im Vergleich mit anderen Ländern in Europa besser da, sagte McKinsey-Partner Niko Mohr. Dort sei die Sorge vor Umsatzrückgängen, Entlassungen und Insolvenzen noch viel größer, wie die Studie mit insgesamt 2200 Teilnehmern zeige. “Der deutsche Mittelstand hat weniger Probleme als die spanischen, italienischen oder französischen Nachbarn. Alarmierend sind die aktuellen Umfrageergebnisse dennoch.”

Laut der KfW erwartet jeder zweite Mittelständler - also rund zwei Millionen Unternehmen in Deutschland - sinkende Umsätze. Insgesamt sei mit Rückgängen von rund 545 Milliarden Euro zu rechnen. Immer mehr Unternehmen legten daher Projekte auf Eis. Bis September seien deutlich seltener als in den Vorjahren Investitionsvorhaben planmäßig umgesetzt worden, erklärte Köhler-Geib.

Entspannung macht die KfW dagegen bei der Liquiditätslage der Firmen aus. Im Falle eines erneuten Lockdowns sähe sich aktuell jeder dritte Mittelständler mit ausreichenden Reserven gerüstet, sagte Köhler-Geib. “Insgesamt verfügt der Mittelstand in Deutschland über eine hohe finanzielle Widerstandskraft. Die Unternehmen haben in den vergangenen Jahren einen hohen Bestand an Eigenkapital aufgebaut, wovon sie nun profitieren.” Die KfW befragt für ihren jährlichen Mittelstandspanel jedes Jahr 15.000 kleine und mittelständische Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 500 Millionen Euro.