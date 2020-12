Blatt - Deutsche Bank baut weitere Jobs im Privatkundengeschäft ab

FILE PHOTO: The logo of Deutsche Bank is pictured on a company's office in London, Britain July 8, 2019. REUTERS/Simon Dawson/File Photo

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank kann einem Zeitungsbericht zufolge ihren Sparkurs im Privatkundengeschäft vorantreiben.

Im Verwaltungsbereich (Operations) der Privatkundensparte sehe ein Vereinbarung mit den Arbeitnehmervertretern den Abbau von 2300 Vollzeitstellen bis Ende 2022 vor, berichtete das “Handelsblatt” am Dienstag unter Berufung auf mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen. In den Zahlen seien auch Abbaupläne aus alten Sparprogrammen enthalten, knapp 1400 Stellen kämen nun aber neu hinzu. Die Deutsche Bank lehnte eine Stellungnahme ab. Deutschlands größtes Geldhaus will bis 2022 weltweit 18.000 streichen.

Dem Zeitungsbericht soll die Zahl der Vollzeitkräfte im Bereich Operations bis Ende 2022 auf rund 4000 Jobs sinken von 6300 Arbeitsplätzen Ende 2019. Zusätzlich wolle die Bank bis 2022 auf 300 Zeitarbeitskräfte verzichten.