Agentur - Deutsche-Bank-Kapital fällt bei Stresstest auf 8 Prozent

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank hat nach einem Agenturbericht im strengsten Szenario des EU-weiten Bankenstresstests einen Rückgang der harten Kernkapitalquote auf rund 8 Prozent hinnehmen müssen.

Das berichtete die Finanzagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf einen Insider. Die Deutsche Bank wollte die Informationen nicht kommentieren. Die europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA will die Ergebnisse des Belastungstests, dem sich 48 Großbanken aus 15 EU-Ländern und Norwegen unterziehen mussten, am frühen Abend (18.00 MEZ) in London veröffentlichen.

Reuters hatte am Donnerstag erfahren, dass die NordLB mit einer harten Kapitalquote von rund sieben Prozent unter Stress am schlechtesten von den acht geprüften deutschen Instituten abgeschnitten hat.