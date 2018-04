Bislang kein Kontakt Merkels mit neuem Deutsche-Bank-Chef

Berlin (Reuters) - Zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem neuen Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, hat es nach den Worten von Regierungssprecher Steffen Seibert bislang keinen persönlichen Kontakt gegeben.

German Chancellor Angela Merkel leads her cabinet meeting in Berlin, Germany March 28, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

Das gelte jedenfalls für die Zeit seit der Ernennung Sewings für sein neues Amt, sagte Seibert am Montag. Ansonsten wollte er den Führungswechsel bei Deutschlands größtem Geldhaus nicht kommentieren. Wie üblich in solchen Fällen, bewerte die Bundesregierung einen solchen personellen Wechsel an der Führungsspitze nicht.