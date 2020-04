FOKUS 1-Technikpanne legt Handel an der Deutschen Börse lahm

* Panne betrifft Aktien- und Derivatehandel seit 9.25 Uhr

* Sprecher: Ende der Störung bislang nicht absehbar

* Sprecher: Ursache wird untersucht (Neu: Aktuelle Aussagen des Börsensprechers)

Frankfurt, 14. Apr (Reuters) - Eine technische Störung hat am Dienstag einen Großteil des Handels an der Deutschen Börse lahmgelegt. Es gebe beim elektronischen Handelssystem Xetra T7 Probleme, teilte der Betreiber der Frankfurter Börse am Dienstag mit. Über das System wird der Großteil des Aktienhandels und der Derivatehandel der Börsen-Tochter Eurex abgewickelt. Begonnen habe die Störung um 09.25 Uhr, ein Ende sei noch nicht absehbar, sagte ein Börsensprecher. Zu den Ursachen konnte er keine Angaben machen, man untersuche die Störung.

Der Parketthandel sei nicht betroffen, ergänzte der Sprecher. Allerdings spielt er nur noch eine Nischenrolle. Mehr als 90 Prozent des deutschen Aktienhandels werden über den Handelsplatz Xetra abgewickelt.