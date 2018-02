Verdi macht mit Warnstreiks Druck in Post-Tarifrunde

Düsseldorf (Reuters) - Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post unterstreicht die Gewerkschaft Verdi ihre Forderung nach höheren Löhnen mit Warnstreiks.

Die Gewerkschaft rief Beschäftigte in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Bayern am Donnerstag zu Ausständen auf. “Die Beschäftigten haben eine deutliche Tariferhöhung verdient”, erklärte Verdi-Landesfachbereichsleiterin Birgit Sperner. “Die Post bietet bisher nichts.” Allein in Bayern würden sich rund 500 Beschäftigte an dem Ausstand beteiligen, sagte ein Verdi-Sprecher. In Nordrhein-Westfalen wurden mehrere Hundert Postler zu Kundgebungen in Köln und Dortmund erwartet. “Die Geduld der Kolleginnen und Kollegen ist am Ende”, sagte Uwe Speckenwirth, Landesfachbereichsleiter Postdienste der Gewerkschaft in NRW.

Anfang der Woche war auch die dritte Runde der Tarifverhandlungen ohne greifbares Ergebnis geblieben. Am 26. und 27. Februar soll es in Bonn neue Gespräche geben. Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn für die rund 130.000 Tarifbeschäftigten des Konzerns. Zudem will die Gewerkschaft durchsetzen, dass Mitarbeiter einen Teil der künftigen Entgelterhöhung in freie Zeit umwandeln können. Ein neuer Tarifvertrag soll für ein Jahr gültig sein.

Post-Chef Frank Appel hatte die Gewerkschaft in der Vergangenheit vor überzogenen Forderungen gewarnt. Der Konzern habe “keinen großen Spielraum für signifikante Steigerungen der Löhne”. Das weltweit agierende Unternehmen fahre den Löwenanteil seiner Gewinne abseits des deutschen Heimatmarktes ein: “Das Geld ist in anderen Ländern verdient worden.” In der letzten Tarifrunde 2015 hatten sich beide Seiten erst nach massiven Streiks auf einen Abschluss verständigen können.