Verdi lässt im Post-Tarifkonflikt nicht locker - neue Warnstreiks

Düsseldorf (Reuters) - Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hält die Gewerkschaft Verdi mit neuen Warnstreiks den Druck aufrecht.

Beschäftigte in neun Bundesländern seien zu Protesten aufgerufen, sagte eine Verdi-Sprecherin am Freitag. Die Gewerkschaft rechne damit, dass sich erneut rund 1500 Beschäftigte an den Protesten beteiligen. Die Post hatte die Warnstreiks als unnötig kritisiert. Die bisherigen Gespräche mit Verdi seien konstruktiv verlaufen, hatte eine Sprecherin gesagt.

Anfang der Woche war auch die dritte Runde der Tarifverhandlungen ohne greifbares Ergebnis geblieben. Verdi reagiert nun mit Protesten. Anfang der nächsten Woche soll es am Montag und Dienstag neue Gespräche geben. Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn für die rund 130.000 Tarifbeschäftigten des Konzerns. Zudem will die Gewerkschaft durchsetzen, dass Mitarbeiter einen Teil der künftigen Entgelterhöhung in freie Zeit umwandeln können. Ein neuer Tarifvertrag soll für ein Jahr gültig sein.