Deutsche Post stellt Bezahl-Dienstleister Postpay ein

Düsseldorf (Reuters) - Die Deutsche Post zieht bei ihrem Online-Bezahldienst Postpay den Stecker.

A postman of German mail services Deutsche Post AG delivers mail in Hanau, Germany, June 2, 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Die Post werde ihre Tochter Deutsche Post Zahlungsdienste GmbH, zu der auch Postpay gehört, zum 31. Juli 2019 einstellen, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Der Schritt stehe im Zusammenhang mit dem Auslaufen des Internet-Shops Allyouneed.com. Deshalb werde Postpay nicht mehr gebraucht. Post-Chef Frank Appel räumt derzeit in der Paket- und Briefsparte des Konzerns auf, die unter sinkenden Gewinnen leidet. Der ehemalige Sparten-Chef Jürgen Gerdes hatte das Geschäft in Deutschland mit zahlreichen neuen Ideen auf Wachstum trimmen wollen. Neben Allyouneed.com hatte der Konzern auch bereits das Aus für das Internet-Portal Post Reisen verkündet.