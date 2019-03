Post findet Chef für kriselndes deutsches Paket-Geschäft

A postman of German mail services Deutsche Post AG delivers mail in Hanau, Germany, June 2, 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Düsseldorf (Reuters) - Die Deutsche Post hat einen neuen Chef für ihr kriselndes Brief- und Paketgeschäft in Deutschland gefunden.

Der 43-jähriger Tobias Meyer sei ab April 2019 für die Sparte Post & Paket Deutschland verantwortlich, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Der Post-Manager übernimmt die Aufgabe von Vorstandschef Frank Appel, der den Bereich seit April 2018 in Personalunion zusätzlich zu seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender geführt hatte. Der ehemalige McKinsey-Berater Meyer habe bewiesen, dass er “operative Verbesserungen in Bezug auf Qualität und Effizienz” erreichen könne, sagte Appel. Er werde den begonnenen Umbau der Sparte “erfolgreich weiterführen”, kündigte der Post-Chef an.

Verluste in der Sparte hatten die Post in der Vergangenheit belastet. Getrieben durch den rasant wachsenden Online-Handel war der Konzern im Paket-Geschäft rasch beim Umsatz gewachsen - noch schneller stiegen aber die Kosten. “Im Paketgeschäft sind wir in den vergangenen Jahren deutlich schneller gewachsen als der Wettbewerb, alles nach der Devise: ‘Wachstum ist super, der Rest wird sich finden’”, hatte Appel in einem Mitarbeiter-Magazin kritisiert. Er hat den Umbau der Sparte bereits in Angriff genommen. Doch die Sanierung kostet Geld - Beamte werden etwa vorzeitig in Rente geschickt. Allein mit 392 Millionen Euro schlug die Sanierung im dritten Quartal zu Buche. Wie viel Arbeit nun auf den neuen Chef Meyer zukommt, wird sich am Donnerstag zeigen. Dann legt die Post in Bonn Zahlen für das Gesamtjahr vor.