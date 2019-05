Post-Chef verteidigt Pläne für Erhöhung des Briefportos

Frank Appel, Chief Executive Officer of German postal and logistics group Deutsche Post DHL attends the company's annual news conference in Bonn, Germany, March 7, 2019. REUTERS/Wolfgang Rattay

Bonn (Reuters) - Post-Chef Frank Appel wirbt für höhere Brief-Preise in Deutschland.

Das Brief-Volumen in der Bundesrepublik sinke, die Kosten des Konzerns stiegen, sagte Appel bei der Hauptversammlung des Konzerns am Mittwoch in Bonn: “Da ist ein angemessener Spielraum für höhere Preise zwingend.” Die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde des Briefmarktes hatte dem Konzern bereits Spielraum für höhere Brief-Porti eingeräumt. Die Bonner dürfen danach zum 1. Juli die Brief-Preise für die Verbraucher im Schnitt um 10,6 Prozent erhöhen. Die Bonner können diesen Spielraum nun über ihre Produkte wie etwa Standard- oder Kompaktbrief sowie die Postkarte verteilen. Vor allem das Massenprodukt Standardbrief dürfte ab Juli deutlich teurer werden - derzeit kostet ein solcher Brief 70 Cent.

“Höhere Preise machen die Ausgaben in bessere Qualität und gute Löhne finanzierbar”, sagte Appel. Die Löhne der Post lägen auch für Zusteller weit über dem Mindestlohn und dem, was Konkurrenten zahlten.

Die Post kämpft in ihrem Brief- und Paketgeschäft in Deutschland indes auch mit hausgemachten Problemen. Sie hatte dort in der Vergangenheit angesichts des boomenden Online-Handels auf Umsatz-Wachstum gesetzt und die Kosten aus den Augen verloren. Appel hatte im vergangenen Jahr nach einer Gewinnwarnung die Reißleine gezogen. “Bringen wir es auf den Punkt. Unser Fokus (..) war falsch”, räumte er vor den Anteilseignern ein. Die Post investiert nun in das Geschäft, um es effizienter und profitabler zu machen. Aber auch die Porto-Erhöhung soll für Rückenwind sorgen. Damit will Appel den operativen Gewinn des Konzerns 2019 auf 3,9 bis 4,3 Milliarden Euro steigern. Im Jahr 2020 sollen es dann mehr als fünf Milliarden Euro sein, wie Appel erneut bekräftigte.