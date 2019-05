Post will StreetScooter mit Brennstoffzellen auf die Straßen bringen

A postman of German mail services Deutsche Post AG delivers mail in Hanau, Germany, June 2, 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Düsseldorf (Reuters) - Die Elektro-Transporterschmiede der Deutschen Post, StreetScooter, will die Reichweite ihrer Elektro-Transporter mit der Hilfe von Brennstoffzellen vergrößern.

Der neue “H2 Panel Van” sei der erste serienmäßige 4,25 Tonnen-Elektrotransporter, dessen Antrieb von einer Brennstoffzelle mit zusätzlicher Energie versorgt wird und dadurch Reichweiten von bis zu 500 Kilometern erzielen kann, teilte die Post am Freitag mit. Die Express-Sparte des Konzerns habe in einem ersten Schritt 100 der Transporter bestellt, deren Auslieferung im kommenden Jahr beginnen solle. Der neue Transporter basiere auf dem StreetScooter-Modell Work XL, das der Konzern bereits in der Zustellung einsetzt. DHL Express werde das neue Fahrzeug vorerst exklusiv nutzen, ein Verkauf außerhalb des Unternehmens sei derzeit nicht geplant. Dies sei aber in Zukunft denkbar, sagte ein Sprecher.

StreetScooter, ein Startup aus dem Umfeld der Technischen Hochschule in Aachen, etabliert sich seit seiner Übernahme durch die Post 2014 als Spezialist für einfache, kostengünstige E-Transporter. Für die Post kurven bereits über 9000 der Elektro- Lieferwagen durch die Republik.