Fischhändler Deutsche See wird verkauft

Berlin (Reuters) - Deutschlands führender Fischverarbeiter Deutsche See bekommt neue Eigentümer.

Das Fisch-Handelsunternehmen werde an die niederländisch-deutsche Parlevliet & Van der Plas Gruppe (P&P)verkauft, teilte Deutsche See am Dienstag mit. Die beiden Alteigentümer Egbert Miebach und Peter Dill hätten sich aufgrund einer ernsthaften Erkrankung von Miebach dazu entschieden. Der Schritt sei ihnen schwergefallen, sei aber unausweichlich, sagte Dill. Deutsche See werde als selbstständig agierende Firma weitergeführt. Am Geschäftsmodell und an den Standorten der Firma seien keine Veränderungen geplant.

Die Deutsche See mit Hauptsitz in Bremerhaven ist nach eigenen Angaben Marktführer für Frisch und Meeresfrüchte in Deutschland und beliefert 35.000 Kunden. Das Unternehmen beschäftigt bundesweit in 22 Niederlassungen 1700 Mitarbeiter. Bei der P&P-Gruppe sind weltweit über 6000 Mitarbeiter beschäftigt. Den Angaben zufolge arbeiten P&P und Deutsche See bereits seit Jahrzehnten zusammen.