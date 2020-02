Dialog Semiconductor will mit Zukauf Abhängigkeit von Apple mindern

FILE PHOTO: Dialog Semiconductor's logo on a flag in Germering, near Munich, Germany, August 15, 2016. REUTERS/Michaela Rehle/File Photo

Düsseldorf (Reuters) - Der deutsch-britische Chip-Entwickler Dialog Semiconductor will sich mit einem Zukauf in den USA noch unabhängiger von seinem langjährigen Partner Apple machen.

Dialog Semiconductor übernehme für 500 Millionen Dollar die US-Firma Adesto Technologies, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit erweitert Dialog seinem Chef Jalal Bagherli zufolge die Produkt-Palette für das sogenannte “Internet of Things” (IoT), bei dem Roboter, Maschinen und ganze Fabriken miteinander vernetzt werden. Adesto rechnet für 2019 mit einem Jahresumsatz von rund 118 Millionen US-Dollar und erwarte weiteres Wachstum. Dialog will durch den Zusammenschluss jährliche Einsparungen von rund 20 Millionen Dollar heben. Bei den Investoren kam der Zukauf gut an - Aktien des deutsch-britischen Unternehmens legten zu.

Erst im vergangenen Oktober hatte sich Dialog Semiconductor mit dem deutschen Rivalen Creative Chips verstärkt - auch dieser Zukauf sollte die Position im IoT ausbauen.

Dialog Semiconductor hatte in der Vergangenheit Mitarbeiter und Patente für Stromversorgungs-Chips für das iPhone für rund 600 Millionen Dollar an Apple abgegeben. Hatte Dialog mit Apple früher bis zu drei Viertel des Umsatzes erwirtschaftet, sollen es von 2022 an nicht mehr als 40 Prozent sein, hatte das Unternehmen angekündigt.