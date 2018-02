Bundesregierung will bald über blaue Plakette beraten

Berlin (Reuters) - Die neue Bundesregierung wird sich nach Aussage eines Sprechers bald mit der Frage der Einführung einer blauen Plakette für schadstoffärmere Diesel-Fahrzeuge befassen.

“Das Thema wird in der neuen Bundesregierung alsbald aufgegriffen werden”, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Bislang war die Einführung einer blauen Plakette am Widerstand des Verkehrsministeriums gescheitert. Dessen Sprecher bekräftigte die Warnung, dass die blaue Plakette in die falsche Richtung weise.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte am Dienstag den Weg für Fahrverbote für Millionen von Diesel-Autos in deutschen Städten frei gemacht. Wenn die Luft nicht anders sauberer werde, seien Fahrverbote als letztes Mittel zulässig, urteilte es. Sie müssten aber verhältnismäßig sein und dürften nicht über Nacht eingeführt werden.