Dobrindt - Fahrverbote nach Diesel-Gipfel weitgehend vom Tisch

Alexander Dobrindt, German Minister for Transport and Digital Infrastructure leaves the so-called "Dieselgate" meeting with CEOs of German car maker firms in Berlin, Germany, August 2, 2017.

Berlin (Reuters) - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hält mit den Ergebnissen des Diesel-Gipfels die Gefahr von Fahrverboten für weitgehend gebannt.

"Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir mit diesen Entscheidungen die Fahrverbote vermeiden", sagte Dobrindt am Donnerstag in Berlin. In Summe würden die Maßnahmen, die bei dem Spitzentreffen von Politik und Industrie am Mittwoch verabredet wurden, dazu beitragen, dass Diesel-Fahrzeuge auch künftig in allen Innenstädten rollen könnten. Das sei eine gute Botschaft für die Betroffenen.

Dobrindt beklagte, derzeit konzentriere sich das Interesse in weiten Teilen der Öffentlichkeit noch zu stark auf das Thema Software-Updates für Diesel-Fahrzeuge der Schadstoffklassen Euro-5 und Euro-6. Dabei sei eines der ganz wichtigen Ergebnisse die Umstiegsprämie, die die Hersteller zahlen wollten, um alte Diesel durch schadstoffärmere Modelle zu ersetzen. "Das wird erst in den nächsten Tagen richtig wahrgenommen werden, wenn die Automobilunternehmen konkret ihre Angebote bekanntgeben." Daneben sei der geplante Mobilitätsfonds, mit dem die Luft in den Städten reingehalten werden soll, ein wichtiges Element. Alles zusammen werde die Schadstoffwerte in den Städten deutlich mindern. "Das ist in der Summe ein gutes Ergebnis".

Der Verbraucherschutzexperte der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, hält im Gegensatz zum CSU-Politiker Dobrindt eine Folgeveranstaltung für den Diesel-Gipfel für nötig. Allein über Software-Lösungen lasse sich das Abgasproblem von Dieseln nicht lösen.