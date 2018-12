Scheuer - Bestimmungen für Diesel-Nachrüstung fertig

German Transport Minister Andreas Scheuer addresses a news conference in Berlin, Germany, November 8, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin (Reuters) - Das Bundesverkehrsministerium hat die Voraussetzung zur Nachrüstung älterer Dieselmotoren geschaffen.

“Jetzt ist die Nachrüstindustrie am Zug, wirksame Systeme zu entwickeln, mit denen alle Grenzwerte und Vorschriften eingehalten werden”, erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer am Freitag in Berlin. “Sofern diese erfüllt sind, wird das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) schnellstmöglich die Genehmigung erteilen, damit die Nachrüst-Systeme zeitnah auf dem Markt angeboten werden können.” Die Vorschriften für die Nachrüstungen würden Anfang Januar 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht, teilte das Ministerium mit.

Die Nachrüstungen sollen den Ausstoß giftiger NOX-Emissionen verringern. Durch das Konzept sollten Fahrverbote für Kfz mit Dieselmotoren der Schadstoffklassen Euro 4 und Euro 5 vermieden werden.