Merkel will schnelle Lösung für von Fahrverboten betroffene Städte

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will mit den vom hohen Stickoxid-Ausstoß betroffenen Kommunen schnelle Lösungen finden, um Fahrverbote für Dieselfahrzeuge zu vermeiden.

Man werde sich mit den Kommunen nochmals zusammensetzen, um sehr individuelle Lösungen für die Städte zu finden, sagte Merkel am Donnerstag nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten. Oberstes Ziel sei es, Fahrverbote zu vermeiden, betonten sowohl Merkel als auch die Ministerpräsidentinnen von Saarland und Mecklenburg-Vorpommern, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Manuela Schwesig (SPD).

Merkel erwähnte eine Fülle von Einzelmaßnahmen wie schnelle Umrüstungen oder Veränderungen an der Taxi- und Busflotte in den betroffenen Städten. “Das bringt alles natürlich nicht die Gesamtlösung. Aber in der Summe können diese Dinge eine große Rolle spielen”, sagte sie. Man werde weiter die Hardware-Nachrüstung für Diesel-Fahrzeuge prüfen. Allerdings werde es nach ihrer Kenntnis “für Millionen Fahrzeuge auf keinen Fall eine schnelle Lösung dafür geben”. Die Hälfte der betroffenen Autos habe jetzt aber das Software-Update der Autohersteller erhalten, um den Stickoxid-Ausstoß zu reduzieren. Die andere Hälfte erhalte wie vorgesehen bis Ende 2018 das Update.

Kramp-Karrenbauer betonte, dass die für die Konzerne teure Hardware-Nachrüstung auch zwischen den Bundesländern umstritten sei - unabhängig davon, welche Partei dort regiere. Schwesig forderte, dass die Autofahrer auf keinen Fall auf den Kosten sitzen bleiben sollten.