NRW will Kölner Diesel-Urteil in Berufung kippen

Düsseldorf (Reuters) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung will die vom Kölner Verwaltungsgericht verhängten Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge kippen.

“Es handelt sich um einen massiven Eingriff in die Verkehrsstruktur der Stadt Köln mit ganz erheblichen Auswirkungen für Anwohner, Pendler und den gesamten Wirtschaftsstandort der Stadt Köln”, erklärte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser am Donnerstag. Das Gericht habe die Frage der Verhältnismäßigkeit einer derart weitreichenden Entscheidung nicht dargelegt. “Aus diesem Grund werden wir selbstverständlich in Berufung gehen.”