Kronprinz Birnbaum soll bei E.ON RWE-Deal umsetzen

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern E.ON hat Vorstandsmitglied Leonhard Birnbaum mit der Integration der Geschäfte der RWE-Tochter Innogy betraut.

E.ON Chief Operating Officer Networks & Renewables Leonhard Birnbaum during annual news conference in Essen, Germany, March 15, 2017. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Birnbaum solle ab Juni die Umsetzung der mit RWE vereinbarten Übernahme der Netz- und Vertriebsgeschäfte von Innogy in die Hand nehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der 51-jährige Birnbaum war von 2008 bis 2013 für RWE tätig und gilt als ein potenzieller Nachfolger von E.ON-Vorstandschef Johannes Teyssen. Birnbaum ist derzeit für das Netzgeschäft und die erneuerbaren Energien zuständig.

Das Ökostromgeschäft will E.ON bis Ende 2019 an RWE abgeben. Solange werde Birnbaum auch noch dafür verantwortlich sein, erklärte E.ON. Das Netzgeschäft werde künftig von Thomas König übernehmen, der bislang in diesem Bereich für das Deutschland-Geschäft zuständig war. Für König werde der Vorstand um einen Posten erweitert.