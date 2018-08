Einzelhandel beginnt zweite Jahreshälfte mit Umsatzminus

Berlin (Reuters) - Die deutschen Einzelhändler sind mit einem Umsatzrückgang ins zweite Halbjahr gestartet.

People carry their shopping bags in downtown Hamburg, Germany, January 25, 2018. REUTERS/Fabian Bimmer

Sie zählten im Juli 0,9 Prozent weniger in den Kassen als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Preisbereinigt (real) gab es einen unerwarteten Rückgang von 0,4 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hier mit einer Stagnation gerechnet, nachdem es im Juni noch ein Plus von 0,9 Prozent gegeben hatte.

Dennoch steuert der Einzelhandel auf sein neuntes Wachstumsjahr in Folge zu. Von Januar bis Juli nahm der Umsatz um 3,0 Prozent zu, real um 1,4 Prozent. Die Branche profitiert von der Rekordbeschäftigung, höheren Löhnen, niedrigen Zinsen und der guten Kauflaune der Deutschen. Allerdings zehrte die Inflation im zweiten Quartal die Tariferhöhungen komplett auf.

Besonders der Internet- und Versandhandel steigerte seine Einahmen im Juli kräftig: Er schafft ein Wachstum von 8,7 Prozent, während der Facheinzelhandel mit Lebensmitteln auf ein Plus von 2,8 Prozent kam. Dagegen schrumpfte das Geschäft mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf um 3,7 Prozent. Der sonstige Einzelhandel - zu dem etwa Waren- und Kaufhäuser zählen - meldete einen Umsatzrückgang von 3,1 Prozent.