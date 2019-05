Deutscher Einzelhandel im ersten Quartal im Plus - Minus im März-Geschäft

The city's main shopping street, " Zeil ", is photographed from a tourist platform early evening in Frankfurt, Germany, January 31, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Berlin (Reuters) - Die deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz im ersten Quartal spürbar erhöht.

Die Erlöse lagen zwischen Januar und März nominal um 2,3 Prozent über dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Rechnet man Preissteigerungen heraus, bleibt ein Plus von (real) 1,7 Prozent. Damit profitiert die Branche in ihrem wohl zehnten Wachstumsjahr in Folge von der guten Konsumlaune der Deutschen. Der Einzelhandelsverband HDE strebt für das Gesamtjahr ein Plus von zwei Prozent auf gut 537 Milliarden Euro an und setzt vor allem auf den boomenden Internet- und Versandhandel. Dieser Bereich konnte in den ersten drei Monaten den Umsatz um rund sechs Prozent steigern. Die Umsätze mit Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren wuchsen leicht, während das Lebensmittelgeschäft eher stagnierte.

Allein im März sank der Umsatz zum Vormonat allerdings nominal um 0,5 Prozent und real um 0,2 Prozent. Ökonomen hatten hier mit einem Minus von 0,4 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hatten die Händler 1,7 Prozent weniger in der Kasse. Inflationsbereinigt gab es einen überraschenden Rückgang von 2,1 Prozent. “Beim Vergleich zum März 2018 wirkte sich die Lage der Osterfeiertage negativ auf die Umsätze im März 2019 aus”, erklärten die Statistiker. Grund dafür ist, dass Ostern in diesem Jahr auf den April fiel - und sich das wesentliche Ostergeschäft der Händler erst in den Umsatzdaten für April zeigen dürfte.