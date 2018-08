Altmaier will sich Netzausbau im Herbst vornehmen

Bonn/Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will den massiven Rückstand beim Ausbau der deutschen Stromautobahnen aufholen und damit bessere Bedingungen für erneuerbare Energien schaffen.

German Economic Affairs and Energy Federal Minister Peter Altmaier addresses the media in Berlin, Germany, July 17, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

Er legte am Dienstag bei der Bundesnetzagentur in Bonn einen Aktionsplan vor. Über Details wolle er am 20. September mit seinen Kollegen aus den Bundesländern bei einem “Netzgipfel” beraten. Ebenfalls noch im Herbst solle ein Netzausbau-Beschleunigungsgesetz vorgelegt werden. Altmaier bekannte sich zu dem Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung, den der mit derzeit gut 36 Prozent angab, bis 2030 auf 65 Prozent zu erhöhen. Konkrete Zielvorgaben für den Netzausbau nannte er keine.

Altmaier sprach von “katastrophalen” Verzögerungen beim Ausbau der großen Stromnetze, die etwa Windkraft-Strom aus dem Norden und Osten des Landes in den Süden transportieren sollen. “Wir sind im Netzausbau nicht so vorangekommen, wie es notwendig gewesen wäre”, räumte er ein. Der Chef der Bundesnetzagentur Jochen Homann sprach von einem “Startnetz” von 1800 Kilometern, das man sich 2009 als Ausbauziel bis 2016 vorgenommen hatte. Davon seien aber nur etwa 800 Kilometern abgearbeitet worden. Insgesamt müssten Leitungen mit einer Gesamtlänge von 5900 Kilometern ausgebaut oder neu errichtet werden.

“Für eine erfolgreiche Energiewende brauchen wir moderne und gut ausgebaute Netze genauso wie den Ausbau der erneuerbaren Energien”, sagte Altmaier. Allerdings trifft der Netzausbau bei Bürgern in betroffenen Regionen auf Widerstand. Altmaier sprach sich daher für eine “Gemeinschaftsanstrengung” aller Beteiligten aus, in die auch die Bürgerinitiativen einbezogen werden sollen. 2017 verursachten die Engpass-Probleme Sonderkosten von 1,4 Milliarden Euro, sogenannte Redispatch-Kosten. Diese könnten in Zukunft massiv steigen, sagte Homann. Das könnte dann die Akzeptanz der Energiewende als Ganzes gefährden.

Was den forcierten Ausbau der regenerativen Stromerzeugung über Sonderausschreibungen angeht, so nannte Altmaier erneut keine konkreten Zeitpunkte, wann das geschehen soll. Es bleibe bei der Zusage aus dem Koalitionsvertrag, dass diese Sonderprojekte zum Ausbau von Wind- und Solarstrom in den Jahren 2019 und 2020 wirksam werden sollen, versicherte Altmaier.