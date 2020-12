Bundestag beschließt Erneuerbare Energien Gesetz - Neues Ausbauziel 2021

A general view during a session at the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, December 8, 2020. REUTERS/Michele Tantussi

Berlin (Reuters) - Nach monatelangem Ringen hat der Bundestag neue Regelungen zum Ausbau des Ökostroms beschlossen.

Mit den Stimmen von Union und SPD billigte das Parlament am Donnerstag die Reform des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG), um deren Anteil am Stromverbrauch weiter zu erhöhen. Ein neues, konkretes Ausbauziel wurde im Gesetz allerdings noch nicht verankert. Dies soll Anfang 2021 folgen. Die bisherige Vorgabe lautet, dass bis 2030 rund 65 Prozent des Strombedarfs aus Wind, Sonne, Wasser oder Biomasse stammen soll. Angesichts neuer Klimaziele auch auf EU-Ebene muss der Anteil allerdings erhöht werden.

Das Gesetz sieht unter anderem eine verbesserte Beteiligung der Kommunen an Windparks vor, um deren Akzeptanz zu verbessern. Selbstverbrauchter Solarstrom vom eigenen Dach wird von Abgaben entlastet. Größere Solar-Anlagen auf Gewerbe- oder Supermarktdächern sollen erstmals wie Windparks per staatlicher Ausschreibung ausgebaut werden - wer die geringsten Subventionen verlangt, erhält den Zuschlag.

Der Bundesrat soll das Gesetz am Freitag billigen. Dies gilt als sicher, da es nicht zustimmungspflichtig in der Länderkammer ist. Damit könnte es Anfang 2021 in Kraft treten.