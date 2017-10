Vergleichsportal - Strompreis auf Rekordhoch

Düsseldorf (Reuters) - Die Strompreise für Privathaushalte in Deutschland sind nach einer Analyse des Vergleichsportal Verivox auf einem Rekordhoch.

An illustration picture shows euro coins, April 8, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Mit einem Preis im Jahresmittel von 28,18 Cent je Kilowattstunde müssten die Verbraucher so viel zahlen wie nie zuvor, teilte Verivox am Dienstag mit. Gegenüber dem Vorjahr bedeute dies für eine dreiköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden eine Erhöhung um drei Prozent beziehungsweise rund 30 Euro. In den vergangenen zehn Jahren seien die Tarife um mehr als 38 Prozent gestiegen, was 313 Euro im Jahr ausmache.

Hauptgrund für die Preisexplosion seien die stark gestiegenen Steuern, Umlagen und Abgaben. Diese machten etwa 56 Prozent der Haushaltskundenpreise aus. Dazu gehörten etwa die Umlage zur Förderung des Ökostroms (EEG-Umlage) und die Netzkosten. Der Anteil für die Beschaffung, Marge und den Vertrieb - also die Kosten, die die Versorger selbst beeinflussen könnten, mache nur etwa ein Fünftel aus.