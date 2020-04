Ringen in der Krise um Wasserstoff-Strategie - SPD will höhere Ziele

The logo of Germany's Social Democratic Party (SPD) is seen at the party's headquarters in Berlin, Germany, June 3, 2019. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin (Reuters) - Bei der Wiederbelebung der Wirtschaft nach der Corona-Krise dringt die SPD auf ehrgeizigere Ziele für eine Wasserstoff-Industrie.

“Wir sollten den Stein ruhig ein bisschen weiter ins Wasser werfen und mit mutiger Politik den Hochlauf organisieren”, sagte SPD-Energieexperte Bernd Westphal am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Das Finanzministerium ist einem Reuters vorliegenden Entwurf der Wasserstoff-Strategie zufolge ebenfalls unzufrieden mit dem Konzept des federführenden Wirtschaftsministeriums. Danach will das Haus von Vize-Kanzler Olaf Scholz den Aufbau einer elektrischen Produktions-Kapazität für Wasserstoff von 10 Gigawatt bis 2030. Das Wirtschaftsressort peilt nur 3 bis 5 an. Westphal hält dies ebenfalls für zuwenig und will zudem eine Pflicht zum Einsatz des Brennstoffs: “Das geht über eine Quote im Luft- und auch im Schwerlastverkehr.”

Die Regierung ringt seit Monaten um die Strategie, die Teil des Klimapakets ist. Eigentlich sollte sie am nächsten Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Aber eine Spitzenrunde der Minister brachte diese Woche keinen Durchbruch, so dass das Vorhaben wieder abgesetzt wurde.

Während bei Autos der direkte elektrische Antrieb favorisiert wird, fehlen klimafreundliche Lösungen für Schwerlaster, die Schifffahrt oder Chemie- und Stahlindustrie. Wasserstoff, der mit Hilfe erneuerbarer Energien über Elektrolyse hergestellt wird, soll die Lücke füllen.

Die Produktion ist jedoch teuer, so dass bislang nur kleinere Pilotprojekte in Betrieb sind. “Wir müssen Marktführer in Europa bei der Produktion von grünem Wasserstoff werden”, forderte daher Westphal. Mit einer Quote in Luft- oder Schwerlastverkehr könne man Nachfrage schaffen. Um die Produktion anzureizen, müsse erneuerbarer Strom zudem günstiger und beispielsweise für fünf Jahre von Umlagen befreit werden, schlägt Westphal vor. Der Unions-Wirtschaftsexperte Joachim Pfeiffer hingegen warnte vor Planwirtschaft und plädierte auch für den Einsatz von Erdgas bei der Produktion. “Wir brauchen zudem große Mengen in allen Sektoren”, sagte er mit Blick auch auf den Pkw-Verkehr. Auch das Verkehrsressort dringt darauf. Es könnte Autoproduzenten helfen, Verbrennungsmotoren in modifizierter Form noch länger einzusetzen.

Im Umweltministerium hat man Regierungskreisen zufolge aber Sorge, dass wegen des stockenden Ausbaus gerade von Windenergie zuviel erneuerbarer Strom für die Wasserstoffproduktion eingesetzt wird. Klar ist ohnehin, dass mittelfristig Wasserstoff etwa aus sonnen- und windreichen Gegenden Südeuropas oder Afrikas importiert werden muss.