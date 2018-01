Windindustrie nimmt 2017 auf hoher See 222 Windräder in Betrieb

Berlin (Reuters) - Der Ausbau der Windindustrie auf hoher See gewinnt nach jahrelangen Verzögerungen wieder Schwung.

Im vergangenen Jahr wurden 222 neue Windräder in Betrieb genommen, teilten die Branchen-Verbände am Mittwoch in Berlin mit. Zusammen haben sie eine Leistung von 1250 Megawatt, was rechnerisch etwa einem Atomkraftwerk entspricht. Insgesamt drehen sich nun Windräder in Nord- und Ostsee mit einer Kapazität von 5300 Megawatt. Bis 2020 können laut bisherigen Regierungsvorgaben 7700 Megawatt ans Netz gehen. Die Sondierer von Union und SPD haben allerdings festgelegt, dass dies Zahl noch angehoben wird, um die Energiewende schneller voranzubringen.

Wegen der besseren Windverhältnisse vor den Küsten produzieren die Anlagen auf hoher See deutlich mehr und länger Strom als an Land. Die Türme sind um die 100 Meter hoch und stehen durchschnittlich in etwa 30 Meter tief im Wasser.

Die Offshore-Stromproduktion legte 2017 auch wegen ungewöhnlich kräftigen Windes im Vergleich zu 2016 um etwa 50 Prozent zu.