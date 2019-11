Starke Ökostromnachfrage - CDU-Chefin drängt zum Energiesparen

FILE PHOTO: Germany's Christian Democratic Union (CDU) leader and Defence Minister Annegret Kramp-Karrenbauer attends a news conference in Berlin, Germany October 28, 2019. REUTERS/Michele Tantussi/File Photo

Berlin (Reuters) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat in der Debatte über die Energiewende dazu aufgerufen, verstärkt das Thema Energiesparen in den Vordergrund zu rücken.

Als Grund nannte sie am Mittwoch auf dem Bauwirtschaftstag in Berlin die stark wachsende Nachfrage von Unternehmen nach Ökostrom. Derzeit werde an vielen Stellen an einem Umstieg auf klimafreundliche Produktionen gearbeitet, sagte Kramp-Karrenbauer. Aber wenn man dies mit Ökostrom realisieren wolle, “dann muss man sich auch vor Augen halten, ... dass wir dies heute weder von unserer Infrastruktur her noch vom Anteil an Erneuerbaren Energien wirklich letztendlich decken können”, warnte die CDU-Chefin.

“Wenn alle Unternehmen, die jetzt heute kommen und uns sagen, ‘ja, wir wollen nur noch grünen Strom geliefert haben’, wenn wir denen allen grünen Strom liefern - so dicht können wir überhaupt keine Windräder bauen, dass das noch überhaupt irgendeine Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern findet”, warnte sie. Deswegen könne die Politik Klimaschutz und auch Energiewende nur gestalten, wenn alle Maßnahmen zum Energiesparen wirklich konsequent genutzt würden.

Hintergrund ist auch eine Debatte über das Tempo beim Ausbau von Windenergie. Gewerkschaften und Industrie machten am Mittwoch Front gegen Pläne von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier für neue Abstandsregeln zwischen Windrädern an Land, weil sie einen weiteren Einbruch bei der Errichtung neuer Anlagen fürchten. Die nördlichen Bundesländer wiederum hatten kritisiert, dass die Bundesregierung den Ausbau der Windenergie auf der See deckelt.