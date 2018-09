Erdogan und Proteste sorgen für Großeinsatz der Kölner Polizei

Köln (Reuters) - Der Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und die Proteste dagegen werden am Samstag in Köln die Polizei in Atem halten.

Supporters of Turkish President Tayyip Erdoganin walk along the security zone around the Adlon Hotel in Berlin, Germany, September 27, 2018. REUTERS/Reinhard Krause

In einem der größten Einsätze der vergangenen Jahre würden über 3000 Beamte ausrücken, sagte Polizeipräsident Uwe Jacob am Donnerstag in Köln. Die Kölner Polizei werde unter anderem von Hundertschaften aus Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und der Bundespolizei unterstützt. Die Beamten rechnen mit Tausenden von Demonstranten und erheblichen Verkehrsbehinderungen. “Es braucht in der Kölner Innenstadt nicht viel, um das öffentliche Leben durcheinander oder sogar zum Erliegen zu bringen”, sagte der Polizeipräsident.

Erdogan wird nach seinem Besuch in Berlin am Samstag zur Eröffnung einer der größten Moscheen Europas im Stadtteil Ehrenfeld erwartet. Die Türkisch-Islamische Union (Ditib) empfängt Erdogan zu der Zeremonie. Gegen den Besuch ist unter anderem eine Großdemonstration unter dem Motto “Erdogan not Welcome” angemeldet. Die Veranstalter, darunter kurdische Gruppen, planen eine Kundgebung mit Tausenden von Teilnehmern an der Deutzer Werft am Rhein-Ufer. Aber auch eine rechte Gruppierung plant eine Kundgebung. Jacob rief zu Toleranz und friedlichen Protesten auf. Die Polizei werde “Gewalt, egal von wem sie ausgeht, sehr früh und entschlossen begegnen.”

Die Polizei in NRW durch zahlreiche Einsätze belastet, unter anderem der Räumung von Baumhäusern von Gegnern der Braunkohle-Förderung im Hambacher Forst.