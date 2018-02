Britischer Geheimdienst sucht auch nach Brexit enge Zusammenarbeit

München (Reuters) - Die Auslandsgeheimdienste Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens wollen ihre Zusammenarbeit auch nach dem Brexit intensivieren.

Das machten der Präsident des Bundesnachrichtendienst (BND), Bruno Kahl, der Leiter der Direction General de la Securite (DGSE), Bernard Emie, und der Chef des Secret Intelligence Service MI6, Alex Younger, am Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz deutlich. Eine enge Zusammenarbeit der größten europäischen Dienste sei angesichts der internationalen Herausforderungen unabdingbar, hieß es. Auch nach einem Ausstieg Großbritanniens aus der EU müsse eine grenzübergreifende Kooperation und ein Informationsaustausch genutzt werden, um sich unter anderem gegen internationalen Terrorismus, illegale Migration und Cyberangriffe wehren zu können.

Die britische Regierung hatte mehrfach das Interesse betont, dass die Sicherheitszusammenarbeit mit den europäischen Partnern auch nach dem Brexit beibehalten werden soll. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt Premierministerin Theresa May am Freitagabend in Berlin.

Am Rande der Sicherheitskonferenz kommen in München neben den Außen- und Verteidigungspolitikern aus mehreren Dutzend Staaten auch die Geheimdienstchefs vieler Länder zusammen. Als Hauptbedrohung wird nach wie vor die islamistische Extremistenmiliz IS angesehen. Westliche Geheimdienste hatten zuletzt aber auch vor Cyberangriffen etwa aus Russland und chinesischer Spionage gewarnt.