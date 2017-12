Merkel fordert mit Blick auf EU-Reformen zügige Gespräche mit SPD

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit Blick auf die anstehenden Entscheidungen in der EU zügige Gespräche mit der SPD über die Bildung einer Regierung angemahnt.

German Chancellor Angela Merkel addresses a news conference following a senior party leaders meeting in Berlin, Germany, December 11, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

“Die Welt wartet darauf, dass wir agieren können”, sagte die CDU-Vorsitzende nach der Sitzung des CDU-Bundesvorstands am Montag in Berlin. “Deshalb bin ich für zügige Gespräche”, sagte sie zu den am Mittwoch beginnenden Unterredungen mit der SPD. Dies sei eine “historische Notwendigkeit”. Denn in der EU gebe es 2018 und vor der Europawahl 2019 ein Fenster, um notwendige Entscheidungen zu treffen. Danach werde dies wieder schwieriger.

Merkel betonte, dass es mit der SPD trotz aller Differenzen große Gemeinsamkeiten in der Europapolitik gebe. Sie wolle eine “stabile Regierung, auf deren Basis man am besten mit Frankreich und der EU arbeiten kann”. Deutschland werde rechtzeitig konkrete Antworten auf die Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron haben. Sie unterstützte ausdrücklich Macrons Vorschlag, bis 2025 ein gemeinsames Unternehmenssteuerrecht zu entwickeln.