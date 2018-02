Merkel nennt Kosovo-Lösung als Bedingung für Serbiens EU-Beitritt

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor dem EU-Beitritt Serbiens weitere Rechtsstaatsreformen und eine Lösung des Konflikts mit Kosovo gefordert.

Sie wolle Serbien aber keine konkreten Vorschläge machen zur Frage der Anerkennung der Unabhängigkeit Kosovos, sagte Merkel am Dienstag in Berlin nach einem Treffen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. Kosovo war früher eine serbische Provinz. Vucic betonte, er kenne die Forderungen der EU für einen Beitritt. Er setze aber auf einen Kompromiss. Es könne nicht sein, dass Serbien der einzige Verlierer bei allem sei, sagte Vucic.

Bisher hat Serbien, das bereits Beitrittsverhandlungen mit der EU führt, die Unabhängigkeit Kosovos nicht anerkannt. Die EU will aber keine neuen Mitglieder aufnehmen, die noch offene Territorialkonflikte mit Nachbarn haben. In Serbien ist die Anerkennung Kosovos sehr umstritten. Nicht einmal alle 27 EU-Staaten haben dessen Unabhängigkeit anerkannt. Vucic lobte die Beziehungen zu Deutschland angesichts eines stark steigenden Handelsvolumens von mittlerweile mehr als vier Milliarden Euro im Jahr. In zwei Jahren sollten die sechs Milliarden Euro überschritten werden, sagte er.

Die EU will unter der bulgarischen EU-Präsidentschaft in der ersten Hälfte 2018 den Kontakt zu den sechs Westbalkanländern erheblich ausbauen und deren Beitrittsperspektive bekräftigen. Derzeit besucht EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Region. Merkel hatte vergangene Woche den mazedonischen Ministerpräsidenten Zoran Zaev empfangen.