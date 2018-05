Umfrage - Merkel soll sich mit mehr Leidenschaft für EU einsetzen

Berlin (Reuters) - Eine Mehrheit der Deutschen wünscht sich einer Umfrage zufolge einen leidenschaftlicheren Einsatz von Bundeskanzlerin Angela Merkel für die EU.

German Chancellor Angela Merkel speaks to media in Berlin, Germany May 9, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

58 Prozent fänden das gut, 38 Prozent sähen das anders, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten ARD-Deutschlandtrend. 82 Prozent der Befragten finden es demnach gut, dass der französische Präsident Emmanuel Macron die EU mit einer Reihe von Vorschlägen voranbringen will. Allerdings stoßen seine Vorschläge zur engeren Zusammenarbeit in der Finanzpolitik bei den Deutschen auf Vorbehalte. 48 Prozent gehen die Vorschläge zu weit, 42 Prozent stimmen einer solchen Einschätzung eher nicht zu. Macron erhält am Donnerstag “für seine kraftvolle Vision von einem neuen Europa” den Aachener Karlspreis.

Über die Hälfte der Deutschen (53 Prozent) sprechen sich in der Umfrage dafür aus, dass die EU-Länder in den nächsten Jahren ihre Zusammenarbeit vertiefen und weitere Zuständigkeiten an die EU abgeben sollten. 18 Prozent wollen, dass sich nichts Wesentliches ändert, 24 Prozent befürworten die Rückübertragung von Zuständigkeiten an die Nationalstaaten.