SPD - Hauptgegner im Europawahlkampf ist die Union

Secretary General of the Social Democratic Party (SPD) Lars Klingbeil looks on while German Finance Minister Olaf Scholz speaks during the inspection of the convention hall prior to their one-day party congress in Wiesbaden, Germany, April 21, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Berlin (Reuters) - Knapp vier Wochen vor der Europawahl nimmt die SPD verstärkt ihren Koalitionspartner CDU und CSU aufs Korn.

“Unser Hauptgegner in diesem Wahlkampf ist die Union”, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag in Berlin. Deren Wahlkampfauftakt in Münster am Samstag habe etwas von einer Paartherapie gehabt, wie lange die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder, es schafften, gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Es sei verständlich, dass Kanzlerin Angela Merkel “den Wahlkampfauftakt boykottiert hat”. Die frühere CDU-Chefin soll nur beim Wahlkampfabschluss auftreten.

“Die Konservativen sind weder willens noch in der Lage, Europa sozial zu gestalten”, sagte SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley. In der Antwort auf die soziale Frage sieht die SPD auch ein Mittel gegen Rechtspopulisten. Eine Kernforderung der Sozialdemokraten ist ein Mindestlohn in Europa in Höhe von 60 Prozent des mittleren Lohns auf nationaler Ebene. Das wären in Deutschland laut Barley etwas mehr als zwölf Euro. “Zehn bis elf Millionen Menschen würden in Deutschland von diesem deutlich höheren Mindestlohn profitieren.” Weitere Themen der SPD sind die Besteuerung von Digitalkonzernen und eine restriktive Rüstungspolitik in ganz Europa.

In Deutschland findet die Wahl zum Europaparlament am 26. Mai statt. Die SPD hofft darauf, die Marke von 20 Prozent zu übertreffen. In Umfragen liegt sie deutlich darunter. Bei der Europawahl vor fünf Jahren war sie auf 27,3 Prozent gekommen.