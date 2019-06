Europäischer Luftfahrtbranche drohen neue Streiks

An Airbus A320-214 aircraft of German Eurowings airline is seen at Zurich airport Switzerland April 16, 2019. Picture taken April 16, 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann

Düsseldorf (Reuters) - Streiks in der europäischen Luftfahrtbranche könnten auch in diesem Jahr für Behinderungen im Reiseverkehr sorgen.

Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings wie auch beim irischen Billigflieger Ryanair gibt es Gewerkschaftsangaben zufolge eine hohe Bereitschaft zu Arbeitskampfmaßnahmen. Die Gewerkschaft Verdi teilte am Dienstag mit, über 80 Prozent der befragten Mitglieder unter den Flugbegleitern seien bereit, sich an Streiks zu beteiligen, um die gesetzlichen Standards zu erreichen.

“Das ist ein deutliches Zeichen an das Management, die Blockadehaltung aufzugeben und die gesetzlichen Mindeststandards zu akzeptieren”, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Volker Nüsse. Nach fünf Verhandlungsrunden seien die Tarifgespräche zur Einsetzung einer neuen Personalvertretung ins Stocken geraten. Am 12. Juni treffen sich die Tarifpartner erneut. “Nur wenn die Gegenseite sich jetzt bewegt, besteht eine Chance, noch vor den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen im Juli zu einer Einigung zu gelangen”, so Nüsse.

Seit Mai 2019 gilt eine Gesetzesänderung im Betriebsverfassungsgesetz, die von der Bundesregierung im vergangenen Jahr als “Lex Ryanair” auf den Weg gebracht wurde. Damit erhalten auch Flugbegleiter das Recht, einen Betriebsrat zu gründen, auch wenn kein Tarifvertrag besteht.

Wie bei Eurowings stehen die Signale auch beim irischen Billigflieger Ryanair auf Streik. So hätten sich 90 Prozent der stimmberechtigten Piloten in einer Befragung für Streiks ausgesprochen, um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, heißt es in einem Brief der Gewerkschaft BALPA an seine Mitglieder. Unklar blieb allerdings, wieviele Piloten an der Befragung teilnahmen. BALPA werde am Dienstag mit Ryanair Gespräche führen. BALPA und Ryanair kommentierten die Angelegenheit zunächst nicht.

Ryanair war 2018 durch zahlreiche Streiks unter Druck geraten. Der Konzern wies den schwächsten Gewinn seit vier Jahren aus. Der größte europäische Billigflieger erkannte erstmals die Gewerkschaft BALPA an und einigte sich zudem mit vielen Arbeitnehmervereinigungen in Europa über Löhne und Zulagen. Ryanair-Chef Michael O’Leary sagte zuletzt, er erwarte es zwar nicht, aber er könne dennoch in diesem Sommer streikbedingte Störungen nicht vollständig ausschließen.