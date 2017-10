Insider - Haftbefehl im NSU-Prozess - Hinweis auf Urteil

München (Reuters) - Im NSU-Prozess hat das Oberlandesgericht München mit dem Erlass eines Haftbefehls gegen einen Angeklagten einen Hinweis auf ein mögliches Urteil gegeben.

Wie zwei mit der Entscheidung vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten, ordnete das Gericht am Mittwoch Untersuchungshaft für den Angeklagten Andre E. an, der am Dienstag im Gerichtssaal bereits vorläufig festgesetzt wurde. Nun machten die Richter nach eingehender Beratung mit ihrer Entscheidung am Mittwochabend in nicht-öffentlicher Sitzung deutlich, dass sie diesen Angeklagten für dringend tatverdächtig halten. Seine Verteidiger hätten dies zurückgewiesen, sagte einer der Insider.

Die Bundesanwaltschaft fordert für E. eine Gefängnisstrafe von zwölf Jahren wegen Beihilfe zu Mordversuchen der rechtsextremen Gruppe “Nationalsozialistischer Untergrund” (NSU). Die Ankläger hatten nach ihrem Plädoyer am Dienstag Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr beantragt. Ein Urteil des Gerichts über die insgesamt fünf Angeklagten wird frühestens in einigen Wochen erwartet, wenn auch Nebenkläger und Verteidiger plädiert haben. Mehrere Angeklagte haben eine Mitverantwortung für die Morde und Bombenanschläge bestritten, die dem NSU zur Last gelegt werden.

Im NSU-Prozess ist E. nun die dritte Person, die nicht mehr auf freiem Fuß ist. Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe und der ehemalige NPD-Funktionär Ralf Wohlleben sitzen seit 2011 in Untersuchungshaft. Für Zschäpe fordert die Bundesanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen zehnfachen Mordes, für Wohlleben zwölf Jahre Haft wegen Beihilfe zu mehreren Morden. Eine mögliche Verurteilung von Wohlleben hatte das Gericht bereits im Prozessverlauf signalisiert, als es Wohllebens Wunsch nach Freilassung ablehnte.