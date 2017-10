FDP macht ersatzlose Abschaffung von Soli zur Bedingung für Jamaika

Berlin (Reuters) - Die FDP macht sich für eine ersatzlose Abschaffung des Solis stark.

Le président du Parti Libéral allemand (FDP), Christian Lindner. Les tractations en Allemagne en vue de la formation d'un gouvernement de coalition ne devraient pas aboutir avant Noël, estime un des dirigeants du parti. /Photo prise le 25 septembre 2017/REUTERS/Ralph Orlowski

“Ein Jamaika-Steuerkonzept kann es nur geben, wenn es das Ende des Solidaritätszuschlags umfasst, ohne dass den Menschen das Geld an anderer Stelle wieder aus der Tasche gezogen wird”, sagte FDP-Chef Christian Lindner der “Bild am Sonntag” laut Vorab-Bericht. In den Sondierungsgesprächen werde die FDP “das von allen Parteien versprochene Ende des Solidaritätszuschlags” zum Thema machen.

Für die kommende Woche sind erste Sondierungen geplant, um die Chancen für eine Bundesregierung aus CDU/CSU, FDP und Grünen auszuloten.