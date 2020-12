Fielmann kauft für 185 Millionen Euro Optikerkette in Spanien

A logo of German optician AG Fielmann is pictured at a branch office in Vienna, Austria, December 27, 2016. REUTERS/Leonhard Foeger

München (Reuters) - Deutschlands größte Brillenkette Fielmann ist künftig auch in Spanien vertreten und will dort in den nächsten Jahren kräftig expandieren.

Für 185 Millionen Euro beteiligt sich das Hamburger Unternehmen mit 80 Prozent an der Optikerkette Optica & Audiologia Universitaria und erschließt damit nach eigenen Angaben das 15. europäische Land. Das Familienunternehmen mit 80 Filialen und mehr als 1000 Mitarbeitern erwirtschaftete 2019 mehr als 100 Millionen Euro Umsatz. Mit rund 400.000 verkauften Brillen sei das Unternehmen die Nummer drei im spanischen Markt.

Fielmann will die Zahl der Filialen und den Umsatz langfristig mehr als verdoppeln: Ziel seien 900.000 Brillen, ein Umsatz von 250 Millionen Euro und mehr als 200 Standorte, sagte Vorstandschef Marc Fielmann. Allein im kommenden Jahr seien zehn Neueröffnungen geplant. Die Gründer von Optica & Audiologia, Manuel Caballero und Rufo Gomez, sollen mit 20 Prozent beteiligt und operativ aktiv bleiben, wie Fielmann mitteilte. Europaweit verkaufte Fielmann im vergangenen Jahr in 800 Niederlassungen 8,3 Millionen Euro Brillen und kam damit auf 1,76 Milliarden Euro Umsatz.

Die Konsolidierung in der Optik-Branche ist in vollem Gang. Der Brillenhersteller EssilorLuxottica hatte im vergangenen Jahr ein 7,2 Milliarden Euro schweres Kaufangebot für die niederländische Handelskette GrandVision vorgelegt, der der deutsche Filialist Apollo Optik gehört. Medienberichten zufolge hat EssilorLuxottica inzwischen aber Zweifel an seinem Vorhaben bekommen.