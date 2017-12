Bund will sich 2018 mehr Geld am Kapitalmarkt leihen

Berlin (Reuters) - Das Bundesfinanzministerium will sich im kommenden Jahr mehr Geld von Investoren leihen.

100 Euro Banknotes are seen at the Money Service Austria company's headquarters in Vienna, Austria, November 16, 2017. REUTERS/Leonhard Foeger

Die Auktionen von Bundeswertpapieren sollen 2018 insgesamt 183 Milliarden Euro in die Staatskasse spülen, wie die mit dem Schuldenmanagement beauftragte Finanzagentur am Dienstag mitteilte. Das wären 6,5 Milliarden Euro mehr als im zu Ende gehenden Jahr. Hauptgrund dafür: Der Bund will zwar auch 2018 ohne neue Schulden auskommen, muss aber mehr Schulden tilgen. Rund 172 Milliarden Euro sollen in Tilgungszahlungen fließen, was etwa fünf Milliarden mehr wären als 2017. Dafür wird eine Refinanzierung am Kapitalmarkt benötigt, da der Bund dieses Geld nicht mal eben aus den laufenden Einnahmen bereitstellen kann.

Um die Planungssicherheit zu erhöhen, baut die Finanzagentur das Segment der Anleihen mit 30-jährigen Laufzeit aus, kündigte Geschäftsführer Tammo Diemer an. Hier soll das Volumen im kommenden Jahr um fünf auf 16 Milliarden Euro steigen. Gleichzeitig wird der Bereich der Geldmarktpapiere mit sechsmonatiger Laufzeit - sogenannte Bubills - von 20 auf 36 Milliarden Euro erhöht. Hier komme der Bund besonders günstig an frisches Geld, begründete Diemer. Zurückgefahren werde dagegen das Segment mit zehnjährigen Anleihen.

Zusätzliche sechs bis zehn Milliarden Euro sollen über die Ausgabe von Anleihen eingenommen werden, die an die Inflationsentwicklung gekoppelt sind. Die Ausgabe von Anleihen mit extrem langen Laufzeiten stehe derzeit nicht auf der Agenda, sagte Diemer. Diese sind zuletzt in Mode gekommen: Österreich und Argentinien haben Papiere mit 100-jähriger Laufzeit begeben. Deutsche Anleihen - die von allen großen Ratingagenturen mit der höchsten Bonitätsnote “AAA” bewertet werden - sind weltweit als sicherer Hafen gefragt. Investoren, zu denen Zentralbanken, Pensionsfonds und Vermögensverwalter gehören, begnügen sich daher mit vergleichsweise niedrigen Renditen.