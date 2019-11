Scholz - Deutschland steht nicht vor Rezession

German Finance Minister Olaf Scholz holds a news conference on tax revenues in Berlin, Germany, October 30, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

Frankfurt (Reuters) - Die Wirtschaft in Deutschland droht aus Sicht von Bundesfinanzminister Olaf Scholz nicht in eine länger anhaltende Wirtschaftsflaute abzugleiten.

“Zunächst mal gehe ich nicht davon aus, dass wir vor einer Rezession stehen”, sagte der SPD-Politiker am Freitag auf einem Bankenkongress in Frankfurt. Die deutsche Volkswirtschaft war im Sommer nur knapp an einer Rezession vorbeigeschlittert: Sie wuchs lediglich um 0,1 Prozent, nachdem das Bruttoinlandsprodukt im Frühjahr noch um 0,2 Prozent geschrumpft war.