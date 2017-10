FDP-Chef Lindner gegen CDU-Finanzminister

Berlin (Reuters) - FDP-Chef Christian Lindner will das Finanzministerium in einer möglichen Jamaika-Koalition nicht der CDU überlassen.

Germany's Free Democratic Party FDP leader Christian Lindner listens during a news conference in Vienna, Austria, October 11, 2017. REUTERS/Heinz-Peter Bader

“Ein Grüner, ein CSU- oder ein FDP-Finanzminister - alles wäre besser, als das Kanzleramt und das Finanzministerium weiterhin in CDU-Hand zu halten, denn so wird durchregiert”, sagte Lindner der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” (FAZ) vom Dienstag. Die geschäftsführende Leitung des Hauses durch Kanzleramtsminister Peter Altmaier anstelle des bisherigen Ressortchefs Wolfgang Schäuble (beide CDU) unterstreiche, dass das Finanzministerium derzeit kein fachliches Korrektiv des Kanzleramts sei, sondern dessen verlängerte Werkbank. “Deshalb empfehle ich, das Kanzleramt und Bundesfinanzministerium politisch zu trennen.” Ob ein FDP-Politiker Minister werde, sei nachrangig.

Fraktionschef Volker Kauder hatte zuletzt das Finanzressort für die Union reklamiert. An diesem Dienstag will die Unionsfraktion Schäuble offiziell als Kandidaten für das Amt des Bundestagspräsidenten vorschlagen. Am Mittwoch wollen CDU/CSU zunächst mit der FDP über die Möglichkeit einer Koalition reden, später mit den Grünen. Am Freitag sind Gespräche zwischen allen vier Parteien vorgesehen.