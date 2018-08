Scholz - Mangelnde Größe der Banken ist ein Problem

Frankfurt (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) beklagt die Schwäche der europäischen und deutschen Banken.

FILE PHOTO: German Finance Minister and vice-chancellor Olaf Scholz attends the weekly cabinet meeting in Berlin, Germany, August 1, 2018. REUTERS/Joachim Herrmann/File Photo

Die Bedeutung der großen Geldhäuser in Europa habe nach der Finanzkrise in der weltweiten Rangordnung abgenommen, sagte Scholz am Donnerstag auf einer Finanzkonferenz in Frankfurt. Es sei ein Problem für eine große Volkswirtschaft wie die deutsche und auch für die Europäische Union, dass die Institute nicht die notwendige Größe haben, um die Wirtschaft zu begleiten. “Denn das bleibt ja so, dass der Erfolg unserer Wirtschaft, auch der Exporterfolg zum Beispiel der deutschen Wirtschaft, davon abhängt, dass sie global tätig ist.”

Industriepolitik mit Blick auf die Finanzwirtschaft sei in letzten Jahren ein wenig aus der Mode gekommen, sagte Scholz. “Das war nicht zum Nutzen unseres Wirtschaftsstandorts.” Das müsse eine neue Bedeutung in der politischen Bewertung und Betrachtung erhalten.