FDP bietet Grünen Gespräche zu Bamf-Ausschuss an

Berlin (Reuters) - Die FDP drängt die Grünen zur Zustimmung zu einem Bundestags-Untersuchungsausschuss zur Bamf-Affäre und zeigt sich bei den Inhalten gesprächsbereit.

Leader of the Free Democratic Party (FDP) Christian Lindner addresses a news conference in Berlin, Germany, March 12, 2018. REUTERS/Axel Schmidt

Er schlage den Grünen Gespräche über den Untersuchungsauftrag vor, sagte FDP-Chef Christian Lindner am Freitag dem “Spiegel”. “Es kann nicht sein, dass die Grünen zu den Chefverteidigern von Angela Merkel und den Herren Altmaier, Seehofer und de Maiziere werden”, fügte er hinzu. In Bremen fand am Freitag ein Krisengespräch statt. Zwischen CSU und SPD verschärft sich der Streit über die Affäre über unrechtmäßig bewilligte Asylanträge.

Die Vorgänge im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) würfen ein Schlaglicht auf die gesamte Flüchtlingspolitik der vergangenen vier Jahre, sagte Lindner. Beim Bamf gebe es gravierende Mängel. Einem Untersuchungsausschuss müssen 25 Prozent der Abgeordneten zustimmen, bislang strebt diesen neben der FDP nur die AfD an. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte, “Show und Überschriften-Aktionismus” reichten nicht. Notwendig sei eine konkrete und schnelle Sachaufklärung.

Mitarbeiter der Bamf-Außenstelle in Bremen sollen zwischen 2013 und 2016 unrechtmäßig rund 1200 Asylanträge bewilligt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die frühere Leiterin und fünf weitere Beschuldigte, darunter drei Rechtsanwälte. Als Konsequenz der Affäre dürfen die 50 Mitarbeiter der Bamf-Außenstelle bis zum Abschluss der Ermittlungen keine Asylentscheide mehr erstellen. Dies hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angeordnet. Zudem sollen Tausende Asylbescheide der Bremer Behörde überprüft werden.

GEMEINSAME ERMITTLERGRUPPE

In der Hansestadt fand am Freitag ein Krisengespräch statt, an dem auch die unter Druck geratene Bamf-Chefin Jutta Cordt teilnahm. Nach der Sitzung erklärten das Bundesinnenministerium und die Bremer Innenbehörde, angesichts der strafrechtlichen Ermittlungen sei eine gemeinsame Ermittlungsgruppe der Zentralen Antikorruptionsstelle (ZAKS) und des Landeskriminalamts Bremen mit Unterstützung der Bundespolizei geplant.

Bremer Mitarbeiter werfen der Behördenspitze in Nürnberg laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland unterdessen vor, Beweismittel zur Seite zu schaffen. Das RND zitiert etwa aus der Mail eines leitenden Beamten an den Personalrat.

Der “Spiegel” berichtete unter Berufung auf einen internen Bericht der Behörde vom 11. Mai, dass 97 Prozent aller Asylanträge, die von den zwei hauptbeschuldigten Anwälten in Bremen eingebracht worden seien, positiv entschieden wurden. Cordt und Seehofer nehmen am Dienstag an einer Sondersitzung des Innenausschusses teil.

Gegen Cordt, den Bamf-Vizepräsidenten und zwei weitere leitende Mitarbeiter liegt außer bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth auch in Bremen eine Anzeige derselben Privatperson vor, wie beide Staatsanwaltschaften mitteilten. Der Inhalt beruhe ausschließlich auf der aktuellen Medienberichterstattung. Die Staatsanwaltschaft in Bremen wird die Anzeige aus Nürnberg nun übernehmen.

CSU und FDP streiten erbittert über die Affäre. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil wies Attacken seines CSU-Kollegen Markus Blume zurück. Diese zeigten, wie groß die Nervosität in der CSU sei. “Es kann nicht sein, dass wir jeden Tag neue Negativ-Schlagzeilen über das Bamf lesen und der Eindruck entsteht, dass Seehofer nur zögerlich aufklärt. Seehofer muss jetzt reinen Tisch machen”, sagte Klingbeil dem “Spiegel”. Blume hatte in der “Passauer Neuen Presse” ähnliche Äußerungen Klingbeils als “verlogen und heuchlerisch” kritisiert und gefragt: “Ist der SPD-Generalsekretär noch ganz bei Trost?”